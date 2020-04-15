Ляшко: Хворих з легкою формою COVID-19 кладуть в лікарні, поки вони напівпорожні

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Середа, 15 квітня 2020, 14:12

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що більшість госпіталізованих з підтвердженим COVID-19 хворіють в легкій формі, їх забирають в лікарні з метою профілактики, поки визначені для цього медзаклади ще не заповнені.

Джерело: Ляшко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У той момент, коли ліжковий фонд ще напівпорожній, коли апарати ШВЛ незаповнені, ми такі підходи до госпіталізації, які впроваджуються на місцях, не дуже критикуємо. Ми дозволяємо так чинити".

Деталі: За словами Ляшка, наразі із близько 1,1 тисячі пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, тільки 54 підключені до апаратів штучної вентиляції легень, і ще 10% з цих 1,1 тисячі –  "це пацієнти середньої тяжкості". А решта госпіталізовані "більше з профілактичною метою".

Ляшко зазначив, що такий розподіл не відповідає стандартам, які затвердили в МОЗ.

При цьому він підкреслив важливість того, щоб хворих з легкими формами хвороби госпіталізували саме в лікарні, визначені для COVID-19, а не "забруднювали" всі медустанови.

За словами Ляшка, правильно роблять в Черкаській області – там з усієї області "швидкими" везуть хворих в певну лікарню, заповнюють її, а потім переходять до іншої. 

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Передісторія:

  • Станом на 15 квітня в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
  • За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали за 14 квітня.

 

Теми: Ляшко коронавірус медицина


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