Ляшко: Больных с легкой формой COVID-19 кладут в больницы, пока они полупустые

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что большинство госпитализированных с подтвержденным COVID-19 болеют в легкой форме, их забирают в больницы с целью профилактики, пока определенные для этого медучреждения еще не заполнены.

Источник: Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В тот момент, когда коечный фонд еще полупустой, когда аппараты ИВЛ незаполненные, мы такие подходы к госпитализации, которые внедряются на местах, не очень критикуем. Мы позволяем так поступать".

Детали: По словам Ляшко, сейчас из около 1,1 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19, только 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, и еще 10% из этих 1,1 тысячи – "это пациенты средней тяжести". А остальные госпитализированы "более с профилактической целью".

Ляшко отметил, что такое распределение не соответствует стандартам, которые утвердили в МОЗ.

При этом он подчеркнул важность того, чтобы больных с легкими формами болезни госпитализировали именно в больницы, определенные для COVID-19, а не "загрязняли" все медучреждения.

По словам Ляшко, правильно делают в Черкасской области – там со всей области "скорыми" свозят больных в определенную больницу, заполняют ее, а затем переходят к другой.

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