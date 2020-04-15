Попасть в Украину на автомобиле можно будет через 18 пунктов на границе

1826 просмотров
Среда, 15 апреля 2020, 14:45

После вступления в силу нынешних изменений в распоряжение правительства о закрытии границ, попасть в Украину на автомобиле можно будет через 18 пунктов пропуска.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Новое решение правительства позволит усилить меры безопасности по недопущению распространения коронавируса на территории Украины. Фактически из действующих на сегодня пунктов пропуска будет закрыт КПП "Паланка" на границе с Молдовой.

После вступления в силу изменений в распоряжение Кабмина №288 временно закрытыми будут 125 пунктов пропуска, 105 продолжат функционировать (по разным видам сообщений), в том числе 18 для автомобильного сообщения".

Детали: Демченко объяснил, что 9 из 10 пунктов пропуска, о временном закрытии которых стало известно на заседании правительства в среду, сейчас фактически не функционируют, поскольку смежная сторона закрыла эти направления.

Валентина Романенко, УП
Темы: граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе – Кабмин 15 апреля 2020, 13:29
Украинцев, возвращающихся из Венгрии, стало больше – пограничники 11 апреля 2020, 14:22
Горький рекорд: на границе за сутки поймали 25 нарушителей карантина 10 апреля 2020, 10:45
Все новости
Главные новости
Новинский сообщил, что у него коронавирус
Лидеры ЕС решили, как восстановится работа Шенгенской зоны, закрытой из-за пандемии
Евросоюз официально определил три критерия для снятия карантина
Кличко об обысках у своего зама: Кто-то должен сесть
Все новости
советы

Как пользоваться посудомоечной машиной, чтобы посуда оставалась чистой

Опыт

Как просыпаться рано и любить это

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!