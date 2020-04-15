Попасть в Украину на автомобиле можно будет через 18 пунктов на границе

После вступления в силу нынешних изменений в распоряжение правительства о закрытии границ, попасть в Украину на автомобиле можно будет через 18 пунктов пропуска.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Новое решение правительства позволит усилить меры безопасности по недопущению распространения коронавируса на территории Украины. Фактически из действующих на сегодня пунктов пропуска будет закрыт КПП "Паланка" на границе с Молдовой.

После вступления в силу изменений в распоряжение Кабмина №288 временно закрытыми будут 125 пунктов пропуска, 105 продолжат функционировать (по разным видам сообщений), в том числе 18 для автомобильного сообщения".

Детали: Демченко объяснил, что 9 из 10 пунктов пропуска, о временном закрытии которых стало известно на заседании правительства в среду, сейчас фактически не функционируют, поскольку смежная сторона закрыла эти направления.