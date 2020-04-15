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Кулеба відреагував на нібито пропозицію Ірану щодо катастрофи МАУ

Середа, 15 квітня 2020, 15:01

Україна продовжує вести переговори з Іраном щодо катастрофи МАУ,  домагаючись виплати компенсацій родинам жертв і притягнення винних до відповідальності.

Як пише "Європейська правда", так глава МЗС Дмитро Кулеба відреагував на повідомлення ЗМІ про "меморандум про взаєморозуміння", який Україні нібито запропонував підписати Іран. 

"Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають", - заявив Кулеба у своєму офіційному Twitter-акаунті.

За його словами, Україна працюємо для отримання "чорних скриньок". 

"Ключове для нас: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, притягнення до відповідальності згідно з нормами міжнародного права", - додав глава МЗС.

Раніше іранська служба Радіо Свобода Радіо Фарда повідомила, що Іран пропонує Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд. 

Виданню стало відомо, що Іран направив проєкт меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) в український МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" в якості причини авіакатастрофи.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, збили незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

Теми: Іранкатастрофа МАУ в Ірані
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