Катастрофа МАУ: Іран вимагає визнати "людську помилку" і не відсуджувати компенсацію – ЗМІ
Іран пропонує Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.
Джерело: "Radio Farda"
Деталі: Виданню стало відомо, що Іран направив проект меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) в український МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" в якості причини авіакатастрофи.
У зазначеному документі також передбачається, що Україна і сім'ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу вмісту бортового відеореєстратора після того, як він буде проаналізований.
Що було раніше: Іран пропонував компенсацію сім'ям жертв катастрофи по 80 тисяч доларів.
В Україні відзначили, що ця компенсація має перевищити суму в 80 тисяч доларів на людину.
Водночас, канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,1 мільярда доларів компенсації.
Іран погодився у березні передати чорні скриньки з рейсу 752 в Україну чи Францію на аналіз. Такий крок привітали Канада та Україна.
У квітні Іран зв’язувався із зацікавленими у розслідуванні країнами і запитував, коли вони можуть надіслати експертів, які допоможуть завантажити дані з чорних скриньок, проте наразі через пандемію коронавірусу подорожі неможливі.
Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо
Жорстка посадка для президента Зеленського. Кілька іранських катастроф
Передісторія:
- 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
- 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
- 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
- Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".