Іран пропонує Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.

Джерело: "Radio Farda"

Деталі: Виданню стало відомо, що Іран направив проект меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) в український МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" в якості причини авіакатастрофи.

У зазначеному документі також передбачається, що Україна і сім'ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу вмісту бортового відеореєстратора після того, як він буде проаналізований.

Що було раніше: Іран пропонував компенсацію сім'ям жертв катастрофи по 80 тисяч доларів.

В Україні відзначили, що ця компенсація має перевищити суму в 80 тисяч доларів на людину.

Водночас, канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,1 мільярда доларів компенсації.

Іран погодився у березні передати чорні скриньки з рейсу 752 в Україну чи Францію на аналіз. Такий крок привітали Канада та Україна.

У квітні Іран зв’язувався із зацікавленими у розслідуванні країнами і запитував, коли вони можуть надіслати експертів, які допоможуть завантажити дані з чорних скриньок, проте наразі через пандемію коронавірусу подорожі неможливі.

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