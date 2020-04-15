Катастрофа МАУ: Іран вимагає визнати "людську помилку" і не відсуджувати компенсацію – ЗМІ

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Середа, 15 квітня 2020, 10:43

Іран пропонує Україні підписати меморандуму про взаєморозуміння, який зобов'язує Україну і сім'ї жертв рейсу, збитого над Тегераном, відмовитися від свого права на подальший розгляд справи через суд.

Джерело: "Radio Farda"

Деталі: Виданню стало відомо, що Іран направив проект меморандуму про взаєморозуміння (МОВ) в український МЗС, згідно з яким Україна і сім'ї загиблих повинні визнати "людську помилку" в якості причини авіакатастрофи.

У зазначеному документі також передбачається, що Україна і сім'ї загиблих не повинні переслідувати Іран в кримінальному та судовому порядку в обмін на виплату компенсації Іраном і видачу вмісту бортового відеореєстратора після того, як він буде проаналізований.

Що було раніше: Іран пропонував компенсацію сім'ям жертв катастрофи по 80 тисяч доларів.

В Україні відзначили, що ця компенсація має перевищити суму в 80 тисяч доларів на людину. 

Водночас, канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,1 мільярда доларів компенсації.

Іран погодився у березні передати чорні скриньки з рейсу 752 в Україну чи Францію на аналіз. Такий крок привітали Канада та Україна.

У квітні Іран зв’язувався із зацікавленими у розслідуванні країнами і запитував, коли вони можуть надіслати експертів, які допоможуть завантажити дані з чорних скриньок, проте наразі через пандемію коронавірусу подорожі неможливі.

Знати більше: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Жорстка посадка для президента Зеленського. Кілька іранських катастроф

Передісторія:

  • 8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран – Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції – військова гілка виконавчої влади Ірану.
  • 5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.
  • Україна тричі зверталася до компетентних органів Ірану з проханням надати українській стороні бортові самописці збитого "Боїнга".

Українська правда
Теми: катастрофа МАУ в Ірані Іран Україна


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