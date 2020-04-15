На Львівщині у чоловіка виявили COVID-19 з 3-го разу і після смерті
Середа, 15 квітня 2020, 17:13
У 56-річного чоловіка, який помер у Львівській області, ПЛР-аналізи з третьої спроби підтвердили захворювання на коронавірус.
Джерело: сайт Львівської міськради
Дослівно: "Чоловік перебував на лікуванні в Центрі легеневого здоров`я, помер минулого тижня, однак позитивний результат ПЛР-аналізу отримано 13 квітня.
Двічі пацієнту проводили ПЛР-аналізи, результати були негативні. Позитивний ПЛР-аналіз отримано вже після смерті".
Деталі: 56-річного чоловіка госпіталізували до Центру легеневого здоров’я 29 березня з двосторонньою пневмонією.
У пацієнта були супутні захворювання, зокрема цукровий діабет.
Загалом на Львівщині зафіксували уже 6 летальних випадків від інфікування коронавірусом, серед них — троє мешканців Львова.
Нагадаємо:
- Загалом в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. У Львівській області захворіли 152 людини.
Українська правда