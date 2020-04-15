На Львівщині у чоловіка виявили COVID-19 з 3-го разу і після смерті

2787 переглядів
Середа, 15 квітня 2020, 17:13

У 56-річного чоловіка, який помер у Львівській області, ПЛР-аналізи з третьої спроби підтвердили захворювання на коронавірус.

Джерело: сайт Львівської міськради

Дослівно: "Чоловік перебував на лікуванні в Центрі легеневого здоров`я, помер минулого тижня, однак позитивний результат ПЛР-аналізу отримано 13 квітня.

Двічі пацієнту проводили ПЛР-аналізи, результати були негативні. Позитивний ПЛР-аналіз отримано вже після смерті".

Деталі: 56-річного чоловіка госпіталізували до Центру легеневого здоров’я 29 березня з двосторонньою пневмонією.

У пацієнта були супутні захворювання, зокрема цукровий діабет.

Загалом на Львівщині зафіксували уже 6 летальних випадків від інфікування коронавірусом, серед них — троє мешканців Львова.

Нагадаємо: 

  • Загалом в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. У Львівській області захворіли 152 людини.

Українська правда
Теми: Львів Covid-2019 коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Львівщині з підозрою на COVID-19 до лікарень звернулося 143 особи 15 квітня 2020, 02:09
У Львові масово тестують священників на коронавірус 13 квітня 2020, 19:18
На Львівщині 13 нових випадків COVID-19, у 18 пацієнтів стан важкий 13 квітня 2020, 09:23
Усі новини
Головні новини
ФСБ заявляє, що затримала у Криму шпигунів на користь України
Рада таки збереться у четвер – і не лише для зміни регламенту
Новинський повідомив, що у нього коронавірус
Лідери ЄС пояснили, як відкриватимуть кордони Шенгену, закриті через пандемію
Усі новини
інтерв'ю

Як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять

школа

Телевізійна школа онлайн: теми та розклад уроків від МОН