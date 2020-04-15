На Львовщине у мужчины обнаружили COVID-19 с 3-го раза и после смерти
У 56-летнего мужчины, который скончался во Львовской области, ПЦР-анализы с третьей попытки подтвердили заболевание на коронавирус.
Источник: сайт Львовского горсовета
Дословно: "Мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа получено 13 апреля.
Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получено уже после смерти".
Детали: 56-летнего мужчину госпитализировали в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией.
У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.
Всего на Львовщине зафиксировали уже 6 летальных случаев от инфицирования коронавирусом, среди них - трое жителей Львова.
Напомним:
- Всего в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. Во Львовской области заболели 152 человека.