На Львовщине у мужчины обнаружили COVID-19 с 3-го раза и после смерти

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Среда, 15 апреля 2020, 17:13

У 56-летнего мужчины, который скончался во Львовской области, ПЦР-анализы с третьей попытки подтвердили заболевание на коронавирус.

Источник: сайт Львовского горсовета

Дословно: "Мужчина находился на лечении в Центре легочного здоровья, умер на прошлой неделе, однако положительный результат ПЦР-анализа получено 13 апреля.

Дважды пациенту проводили ПЦР-анализы, результаты были отрицательные. Положительный ПЦР-анализ получено уже после смерти".

Детали: 56-летнего мужчину госпитализировали в Центр легочного здоровья 29 марта с двусторонней пневмонией.

У пациента были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет.

Всего на Львовщине зафиксировали уже 6 летальных случаев от инфицирования коронавирусом, среди них - трое жителей Львова.

Напомним: 

  • Всего в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. Во Львовской области заболели 152 человека.

Украинская правда
Темы: Львов Covid-2019 коронавирус


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