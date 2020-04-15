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Уряд узаконив паспорт у смартфоні

Середа, 15 квітня 2020, 17:24
Уряд узаконив паспорт у смартфоні

Кабінет міністрів схвалив постанову про електронні паспорти у застосунку Дія. Відтепер паспорти у смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України у Facebook

Дослівно: "Зараз понад 17 тис. українців тестують е-паспорти, а вже зовсім скоро вони будуть доступні кожному у мобільному застосунку Дія. Паспорт у смартфоні дозволить не носити з собою ID-картки та витяги з неї".

Деталі: У міністерстві кажуть, що якщо у вас немає ID-картки, можна завантажити в "Дію" закордонний біометричний паспорт, він так само посвідчуватиме вашу особу і надаватиме такі ж права і можливості, як і паперовий, що діє всередині країни.

За інформацією Мінцифри, е-паспорти можна буде використовувати для посвідчення особи, якщо вас зупинить поліція, а також на пошті, під час отримання посилок, листів та під час придбання алкоголю чи тютюну для підтвердження досягнення повноліття.

По завершенні карантину е-паспорти також будуть корисними:

  • під час поїздок залізничним або повітряним транспортом;
  • під час медичного обслуговування та банківських операцій;
  • під час отримання адміністративних послуг.

У міністерстві звернули увагу, що Україна – перша у світі держава, де можливо користуватися цифровим паспортом і водночас не пред’являти паперового чи пластикового аналогу.

Наразі користувачами застосунку Дія є вже понад 2,1 млн українців.

Українська правда

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Теми: паспорттехнологіїмобільний зв'язокКабінет міністрів
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