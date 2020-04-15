Правительство узаконило паспорт в смартфоне

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Среда, 15 апреля 2020, 17:24

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook

Дословно: "Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении "Дія". Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее".

Дополняется...

Темы: паспорт технологии мобильная связь Кабинет министров


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