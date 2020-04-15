Правительство узаконило паспорт в смартфоне
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Среда, 15 апреля 2020, 17:24
Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дія". Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.
Источник: Министерство цифровой трансформации Украины в Facebook
Дословно: "Сейчас более 17 тыс. украинцев тестируют е-паспорта, а уже совсем скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении "Дія". Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее".
Дополняется...
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