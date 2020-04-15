На Запоріжжі закриють декілька міст на Великдень

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Середа, 15 квітня 2020, 17:52

У Запорізькій області на період святкових днів запроваджують додаткові обмеження на в’їзд до міст, де зафіксовані випадки захворювання COVID-19.

Джерело: голова Запорізької ОДА Віталій Туринок під час брифінгу, якого цитує "Радіо Свобода"

Деталі: В’їхати в такі міста можна буде за спецперепусткою, а також громадянам, які зареєстровані в цих населених пунктах і повертаються до них.

Обмеження на в’їзд діятимуть упродовж святкових днів 18–20 квітня і будуть зняті у вівторок, 21 квітня.

Пряма мова Туринка: "На святкові дні в’їзд і виїзд у карантинні зони буде заборонений. Це не стосується "швидких" і тих, хто працює на підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста… Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень удома".

Нагадаємо: Загалом в Україні зафіксовано уже 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. У Львівській області захворіли 152 людини.

Теми: Запорізька область святкування коронавірус карантин


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