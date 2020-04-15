На Запорожье закроют несколько городов на Пасху

Источник: председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок во время брифинга, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Въехать в такие города можно будет по спецпропусках, а также гражданам, которые зарегистрированы в этих населенных пунктах и ​​возвращаются в них.

Ограничения на въезд будут действовать в течение праздничных дней 18-20 апреля и будут сняты во вторник, 21 апреля.

Прямая речь Туринка: "На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Это не касается скорой помощи и тех, кто работает на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города... Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома".

Напомним: Всего в Украине зафиксировано уже 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. Во Львовской области заболели 152 человека.