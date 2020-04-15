Суд арештував упійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ

2082 перегляди
Середа, 15 квітня 2020, 18:27

Шевченківський райсуд Києва обрав 60 днів тримання під вартою для генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого затримали за підозрою у шпигунстві на ФСБ Росії.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: 14 квітня Шайтанова затримали за здійснення розвідувальної та терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ. Того ж дня слідчі СБУ оголосили генерал-майору про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.

Передісторія: За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році. Слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів та паспорт громадянина РФ.

Також Шайтанов збирав та передавав російській стороні секретну інформацію.

Українська правда
Теми: СБУ шпигунство суд Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
СБУ затримала групу терористів, які координувалися російськими спецслужбами 15 квітня 2020, 13:49
На мільйонному хабарі спіймали заступника Кличка, у КМДА обшуки 14 квітня 2020, 21:35
З'явилося відео затримання генерала-майора СБУ, що виявився шпигуном РФ 14 квітня 2020, 17:36
Усі новини
Головні новини
Уряд узаконив паспорт у смартфоні
Суд відмовився розглядати справу плавця з Гідропарку
ФСБ заявляє, що затримала у Криму шпигунів на користь України
Рада таки збереться у четвер – і не лише для зміни регламенту
Усі новини
психологія

Післяпологова депресія у чоловіків – реальна

Кіно

7 детективних серіалів, які заберуть весь ваш вільний час та увагу