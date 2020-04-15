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Суд арештував упійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ

Середа, 15 квітня 2020, 18:27
Суд арештував упійманого на шпигунстві генерал-майора СБУ

Шевченківський райсуд Києва обрав 60 днів тримання під вартою для генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого затримали за підозрою у шпигунстві на ФСБ Росії.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Деталі: 14 квітня Шайтанова затримали за здійснення розвідувальної та терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ. Того ж дня слідчі СБУ оголосили генерал-майору про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України.

Передісторія: За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році. Слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів та паспорт громадянина РФ.

Також Шайтанов збирав та передавав російській стороні секретну інформацію.

Українська правда

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Теми: СБУшпигунствосудРосія
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