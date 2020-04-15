Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ

Шевченковский райсуд Киева избрал 60 дней содержания под стражей для генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого задержали по подозрению в шпионаже на ФСБ России.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: 14 апреля Шайтанова задержали за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.