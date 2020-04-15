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Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ

Среда, 15 апреля 2020, 18:27
Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ

Шевченковский райсуд Киева избрал 60 дней содержания под стражей для генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого задержали по подозрению в шпионаже на ФСБ России.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: 14 апреля Шайтанова задержали за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Предыстория: По данным СБУ, Шайтанов был завербован еще в 2014 году. Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долларов и паспорт гражданина РФ.

Также Шайтанов собирал и передавал российской стороне секретную информацию.

Украинская правда

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Темы: СБУшпионажсудРосcия
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