Суд арестовал пойманного на шпионаже генерал-майора СБУ

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Среда, 15 апреля 2020, 18:27

Шевченковский райсуд Киева избрал 60 дней содержания под стражей для генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого задержали по подозрению в шпионаже на ФСБ России.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Детали: 14 апреля Шайтанова задержали за совершение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ. В тот же день следователи СБУ объявили генерал-майору о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: СБУ шпионаж суд Росcия


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