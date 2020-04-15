У Нацгвардії повідомили про перше зараження COVID-19

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Середа, 15 квітня 2020, 19:53

У військового строкової служби харківської бригади оперативного призначення виявили COVID-19.

Джерело: пресслужба НГУ

Деталі: 9 квітня у військового строкової служби харківської бригади оперативного призначення виявили високу температуру. Військового одразу доправили у Харківський госпіталь МВС України, де провели експрес-тест на COVID-19. Тест показав негативний результат.

Для продовження лікування з діагнозом пневмонія військовослужбовця направили до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні, де він знаходиться й нині.

14 квітня у зв’язку з наявністю клінічних ознак коронавірусної хвороби йому провели тест ПЛР. 15 квітня результат тесту підтвердив COVID-19.

Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура в межах норми. Йому надається вся необхідна медична допомога. Особи, які контактували з хворим, визначені, за ними призначено медичний догляд.

Що було раніше: 15 квітня перший випадок COVID-19 виявили серед прикордонників

Українська правда
Теми: коронавірус епідемія карантин


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