В Нацгвардии сообщили о первом заражении COVID-19

В военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили COVID-19.

Источник: пресс-служба НГУ

Детали: 9 апреля в военнослужащего срочной службы харьковской бригады оперативного назначения обнаружили высокую температуру. Военного сразу доставили в Харьковский госпиталь МВД Украины, где провели экспресс-тест на COVID-19. Тест показал отрицательный результат.

Для продолжения лечения с диагнозом пневмония военнослужащего направили в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу, где он находится и сейчас.

14 апреля в связи с наличием клинических признаков коронавирусной болезни ему провели тест ПЦР. 15 апреля результат теста подтвердил COVID-19.

Сейчас состояние военнослужащего удовлетворительное, температура в пределах нормы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Лица, контактировавшие с больным, определены, за ними назначен медицинский уход.

Что было раньше: 15 апреля первый случай COVID-19 обнаружили среди пограничников.