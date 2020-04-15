У Зеленського відреагували на затримання "українських шпигунів" у Криму

Російська ФСБ у середу заявила, що затримала в Криму двох українських шпигунів. Представництво президента України в АРК вважає, що окупаційна влада вчергове вдалася до провокацій.

Джерело: повідомлення Представництва у Facebook

Дослівно: "Російська окупаційна влада вчергове вирішила вдатись до незаконного переслідування громадян на тимчасово окупованій території Криму та до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти".

Деталі: У Представництві президента вважають, що Росія має припинити порушення прав людини в окупованому Криму, зокрема незаконне переслідування громадян, та невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних українців, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права.

Там висловили впевненість, що таким діям посадових осіб РФ та підконтрольних РФ представників окупаційної влади буде надано оцінку правоохоронними органами України.

Передісторія: Раніше центр зв’язків з громадськістю ФСБ РФ повідомив, служба затримала в Криму двох осіб, підозрюваних в шпигунстві на користь військової розвідки України.

Це – жінка-військовослужбовець ЗС РФ, яка нібито передавала відомості, які містять державну таємницю, українській стороні, та громадянин України, який нібито працював на українську військову розвідку.

За твердженням ФСБ, інформація про діяльність затриманих була отримана в рамках розслідування справи Дениса Кашука, засудженого 6 квітня на 3 роки і 8 місяців за контрабанду і зберігання вибухових речовин, які він нібито зробив на замовлення української розвідки.