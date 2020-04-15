У Зеленского отреагировали на задержание "украинских шпионов" в Крыму

Российская ФСБ в среду заявила, что задержала в Крыму двух украинских шпионов. Представительство президента Украины в АРК считает, что оккупационные власти в очередной раз прибегли к провокациям.

Источник: сообщение Представительства в Facebook

Дословно: "Российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к незаконному преследованию граждан на временно оккупированной территории Крыма и к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества".

Детали: В Представительстве президента считают, что Россия должна прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму, в частности незаконное преследование граждан, и безотлагательно освободить всех незаконно удерживаемых украинцев, обеспечить соблюдение обязательств РФ как государства-оккупанта в соответствии с международным правом.

Там выразили уверенность, что таким действиям должностных лиц РФ и подконтрольных РФ представителей оккупационных властей будет дана оценка правоохранительными органами Украины.

Предыстория: Раньше центр связей с общественностью ФСБ РФ сообщил, что служба задержала в Крыму двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

Это - женщина-военнослужащий российской армии, которая якобы передавала сведения, содержащие государственную тайну, украинской стороне, и гражданин Украины, который якобы работал на украинскую военную разведку.

По утверждению ФСБ, информация о деятельности задержанных была получена в рамках расследования дела Дениса Кашука, осужденного 6 апреля на 3 года и 8 месяцев за контрабанду и хранение взрывчатых веществ, которые он якобы совершил по заказу украинской разведки.