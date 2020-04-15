Священник із коронавірусом відмовився ізолюватись від вірян на Буковині

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Середа, 15 квітня 2020, 23:31

У священнослужителя в Чернівецькій області виявили коронавірус, але він стверджує, що результати тестування є хибними, та має намір і далі проводити богослужіння.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Є четверо священників, які поінформовані про позитивний результат з тестування. І дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження неправдиві, він не згоден з цим і  збирається завтра (у четвер, 16 квітня - УП) піти до храму і проводити богослужіння".

Деталі: Усього, за словами Осачука, на Буковині 15 квітня офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом. Тепер загальна кількість інфікованих в області складає 662 особи.

Нагадаємо: Протягом 14 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, з них 10 летальних. 24 людини одужали.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус церква Чернівецька область Covid-2019


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