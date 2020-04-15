Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Священник с коронавирусом отказался изолироваться от верующих на Буковине

Среда, 15 апреля 2020, 23:31
Священник с коронавирусом отказался изолироваться от верующих на Буковине

У священнослужителя в Черновицкой области обнаружили коронавирус, но он утверждает, что результаты тестирования являются ложными, и намерен и дальше проводить богослужения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля - УП) пойти в храм и проводить богослужение".

Детали: Всего, по словам Осачук, на Буковине 15 апреля официально подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусом. Теперь общее количество инфицированных в области составляет 662 человека.

Напомним: В течение 14 апреля в Украине зафиксированы 392 новых случая заражения коронавирусом, из них 10 летальных. 24 человека выздоровели.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусцерковьЧерновицкая областьCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: