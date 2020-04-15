Священник с коронавирусом отказался изолироваться от верующих на Буковине

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Среда, 15 апреля 2020, 23:31

У священнослужителя в Черновицкой области обнаружили коронавирус, но он утверждает, что результаты тестирования являются ложными, и намерен и дальше проводить богослужения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Есть четверо священников, которые информированы о положительном результате тестирования. И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра (в четверг, 16 апреля - УП) пойти в храм и проводить богослужение".

Детали: Всего, по словам Осачук, на Буковине 15 апреля официально подтверждено еще 73 случая заражения коронавирусом. Теперь общее количество инфицированных в области составляет 662 человека.

Напомним: В течение 14 апреля в Украине зафиксированы 392 новых случая заражения коронавирусом, из них 10 летальных. 24 человека выздоровели.

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус церковь Черновицкая область Covid-2019


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