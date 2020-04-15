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Від коронавірусу померла жінка, що продавала у церкві свічки

Середа, 15 квітня 2020, 23:56
Від коронавірусу померла жінка, що продавала у церкві свічки

У Харківській області зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу. Це 71-річна жінка, яка продавала свічки у церкві.

Джерело: заява голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера на брифінгу, яку передає "Громадське"

Деталі: Він зауважив, що померла могла контактувати з великою кількістю людей. Точна кількість контактних осіб зараз встановлюється.

Він додав, що в населений пункт, де вона працювала, відправили мобільні бригади, які збирають зразки для перевірки жителів на коронавірус.

Пряма мова: "Цей населений пункт нині перекритий. Чому, тому що ми знаємо, що ця бабуся перебувала на вихідних у церкві, і вона займалася продажем свічок церковних. Тому кількість людей, з якими вона контактувала, може бути, ймовірно, дуже великим".

Нагадаємо: Протягом 14 квітня в Україні зафіксовано 392 нові випадки зараження коронавірусом, з них 10 летальних. 24 людини одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусцеркваХарківська областьCovid-2019жертви
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