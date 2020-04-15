От коронавируса умерла женщина, которая продавала в церкви свечи

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Среда, 15 апреля 2020, 23:56

В Харьковской области зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Это 71-летняя женщина, которая продавала свечи в церкви.

Источник: заявление председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера на брифинге, которое передает "Громадське"

Детали: Он отметил, что умершая могла контактировать с большим количеством людей. Точное количество контактных лиц сейчас устанавливается.

Он добавил, что в населенный пункт, где она работала, отправили мобильные бригады, которые собирают образцы для проверки жителей на коронавирус.

Прямая речь: "Этот населенный пункт сейчас перекрыт. Почему, потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть, вероятно, очень большим".

Напомним: В течение 14 апреля в Украине зафиксированы 392 новых случая заражения коронавирусом, из них 10 летальных. 24 человека выздоровели.

Темы: коронавирус церковь Харьковская область Covid-2019 жертвы


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