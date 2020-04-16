У ВООЗ заявили, що алкоголь не захищає від COVID-19, а навіть навпаки

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Четвер, 16 квітня 2020, 08:36

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я нагадує людям, що вживання алкоголю не захищає їх від COVID-19, і закликає уряди обмежити його споживання.

Джерело: прес-служба Європейського регіонального бюро ВООЗ

Деталі: Європейське бюро ВООЗ вирішило спростувати міфи про алкоголь і COVID-19 – і дати свої рекомендації щодо цього.

На думку експертів ВООЗ, страх і дезінформація породили "небезпечний міф" про те, що вживання міцного алкоголю може вбити вірус COVID-19, хоча це не так.

Там нагадали, що алкоголь шкідливий для здоров'я в цілому: він збільшує ризик травм і насильства, може викликати отруєння.

А в умовах самоізоляції люди з розладами зазнають особливого ризику, випиваючи.

Пряма мова: "Під час блокування на час пандемії COVID-19 споживання алкоголю може посилити вразливість для здоров'я, ризиковану поведінка, проблеми зі психічним здоров'ям і насильство. ЄРБ ВООЗ нагадує людям, що вживання алкоголю не захищає їх від COVID-19, і закликає уряди вжити заходів, що обмежують споживання алкоголю...

Вживання алкоголю пов'язане з цілою низкою інфекційних і неінфекційних захворювань, розладів психічного здоров'я, які можуть зробити людину більш вразливою для COVID-19. Зокрема, алкоголь ставить під загрозу імунну систему організму і збільшує ризик несприятливих наслідків для здоров'я.

Отже, люди повинні мінімізувати споживання алкоголю у будь-який час, особливо під час пандемії COVID-19".

Теми: Covid-2019 коронавірус здоров'я


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