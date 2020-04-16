В ВОЗ заявили, что алкоголь не защищает от COVID-19, а даже наоборот

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства ограничить потребление спиртных напитков.

Источник: пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ

Детали: Европейское бюро ВОЗ решило опровергнуть мифы об алкоголе и COVID-19 и дать свои рекомендации на этот счет.

ПО мнению экспертов ВОЗ, страх и дезинформация породили "опасный миф" о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19, хотя это не так.

Там напомнили, что алкоголь вреден для здоровья в целом: он увеличивает риск травм и насилия, может вызвать отравление. Алкоголь является причиной 3 миллионов смертей в год во всем мире, треть из которых приходится на европейский регион.

А в условиях самоизоляции люди с расстройствами подвергаются особому риску, выпивая.

Прямая речь: "Во время блокировки на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усугубить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя...

Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. В частности, алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья.

Следовательно, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19".

Этому предшествовало: Ранее в ВОЗ опровергали мифы о том, что детская моча может способствовать профилактике COVID-19, а кокаин – защитить от коронавируса.

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