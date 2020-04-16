В ВОЗ заявили, что алкоголь не защищает от COVID-19, а даже наоборот
Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства ограничить его потребление.
Источник: пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ
Детали: Европейское бюро ВОЗ решило опровергнуть мифы об алкоголе и COVID-19 и дать свои рекомендации на этот счет.
ПО мнению экспертов ВОЗ, страх и дезинформация породили "опасный миф" о том, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19, хотя это не так.
Там напомнили, что алкоголь вреден для здоровья в целом: он увеличивает риск травм и насилия, может вызвать отравление.
А в условиях самоизоляции люди с расстройствами подвергаются особому риску, выпивая.
Прямая речь: "Во время блокировки на время пандемии COVID-19 потребление алкоголя может усугубить уязвимость для здоровья, рискованное поведение, проблемы с психическим здоровьем и насилие. ЕРБ ВОЗ напоминает людям, что употребление алкоголя не защищает их от COVID-19, и призывает правительства принять меры, ограничивающие потребление алкоголя...
Употребление алкоголя связано с целым рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний, расстройств психического здоровья, которые могут сделать человека более уязвимым для COVID-19. В частности, алкоголь ставит под угрозу иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья.
Следовательно, люди должны минимизировать потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19".