У результаті взаємного обміну утримуваними особами Україна забрала у представників ОРДО дев’ять осіб, ще десятеро людей мають повернутися з ОРЛО.

Джерело: українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Омбудсмен оприлюднила знімок дев’яти осіб зі словами: "Наші звільнені громадяни".

Раніше вона повідомила, що розпочався "третій етап взаємного звільнення громадян по формулі "всіх на всіх" у першій локації – КПВВ "Майорськ".

Загалом 16 квітня на підконтрольну уряду України територію буде повернуто 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Серед тих 9-ти осіб, які повертаються з окупованої території Донецької області, є й Віктор Шайдов. Він – військовослужбовець ЗСУ, який потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року.

Пряма мова Денісової: "Безумовно, карантині обмеження суттєво вплинули на переговорний процес. Він був важким. Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи дали свій результат.

Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку".