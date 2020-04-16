У результаті взаємного обміну утримуваними особами Україна забрала у представників ОРДО дев’ять осіб, ще десятеро людей мають повернутися з ОРЛО.

Джерело: українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Деталі: Омбудсмен оприлюднила знімок дев’яти осіб зі словами: "Наші звільнені громадяни".

Раніше вона повідомила, що розпочався "третій етап взаємного звільнення громадян по формулі "всіх на всіх" у першій локації – КПВВ "Майорськ".

Загалом 16 квітня на підконтрольну уряду України територію буде повернуто 19 громадян України, які незаконно утримувалися на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Серед тих 9-ти осіб, які повертаються з окупованої території Донецької області, є й Віктор Шайдов. Він – військовослужбовець ЗСУ, який потрапив у полон та незаконно утримувався на тимчасово окупованій території Донецької області з 2019 року.

Пряма мова Денісової: "Безумовно, карантині обмеження суттєво вплинули на переговорний процес. Він був важким. Але, як бачимо, спільні зусилля всіх, хто був залучений до цієї важливої роботи дали свій результат.

Наші громадяни пройдуть обов’язкову обсервацію у спеціально визначеному для цього місці. Вони будуть забезпечені всім необхідним, зокрема, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку".

Інші подробиці: Міжнародний комітет Червоного хреста заявив, що виконує роль нейтрального посередника, доки сторони конфлікту на сході України звільняють затриманих та переводять їх до тимчасових місць проживання, перш ніж вони зможуть безпечно зустрітися зі своїми сім’ями.

Через пандемію COVID-19 передбачені додаткові заходи безпеки для тих, хто звільняє затриманих, самих звільнених затриманих, тих, хто їх зустрічає, та представників МКЧХ.

Більше подробиць у МКЧХ пообіцяли надати по обіді після завершення обміну.

Пряма мова керівника Офісу президента Андрія Єрмака: "Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Ми забираємо усіх громадян України. Без виключення. Саме так вчиняють сильні країни, які цінують своїх громадян.

Тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії".

Передісторія: Це вже третій етап звільнення українців за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли з Росії додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – з Донбасу повернулися 76 громадян.

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов зазначив, що 19 людей – "це не усі українськи полонені з ОРДЛО". Також Росія не віддає українських політв’язнів, кримських татар – "Дудка, Куку, Виговській, Мустафаєв, Щур, Гафаров та сотні інших досі за гратами", додав він.