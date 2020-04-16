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На Донбасі почався обмін – Україні повернуть 19 полонених

Четвер, 16 квітня 2020, 09:21
На Донбасі почався обмін – Україні повернуть 19 полонених
Офіс президента

Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Офіс президента України

Дослівно Офіс президента: "Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Для президента Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні. Україна має визволити всіх своїх громадян".

 
ОПУ

Деталі: З огляду на карантинні обмеження у зв'язку з коронавірусом, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

ТАСС повідомляє, що автобус із утримуваними в ДНР особами прибув до контрольно-пропускного пункту "Майорськ" під Горлівкою для обміну з Києвом.

Усі прибулі пройшли процедуру дактилоскопії. Обстановка була спокійна (контрольно-пропускний пункт не працює з 21 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу).

 

З району Горлівки колона з полоненими рушила на нульовий блокпост, де вони зустрілися з представниками України.

 

За процесом спостерігали співробітники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представники "ДНР" в СЦКК.

 

Перед обміном усі списки звірили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

 
 
 

Пізніше сепаратистський ресурс ДАН повідомив, що "обмін закінчився", але формулу першого в цьому році обміну поки не назвав.

Інші подробиці: Після обміну з ОРДО 16 квітня має відбутися обмін людей, яких утримують в ОРЛО.

Це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян.

В ОП заявили, що нинішнє звільнення демонструє дієвість стратегії Зеленського та дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в "нормандському форматі" у грудні 2019 року.

В Офісі президента також зазначили, що тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: полоненіДонбасОРДЛО
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