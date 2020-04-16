9 из 19-ти: первый этап обмена состоялся в Донецкой области

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Четверг, 16 апреля 2020, 10:59

В результате взаимного обмена удерживаемыми лицами Украина забрала у представителей ОРДО девять человек, еще десять человек должны вернуться из ОРЛО.

Источник: украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: Омбудсмен обнародовала снимок девяти человек со словами: "Наши освобожденные граждане".

 

Ранее она сообщила, что начался "третий этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первой локации – КПВВ "Майорск".

Всего 16 апреля на подконтрольную правительству Украины территорию будет возвращено 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Среди 9-ти человек, которые возвращаются с оккупированной территории Донецкой области, есть и Виктор Шайдов. Он – военнослужащий ВСУ, который попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

Прямая речь Денисовой: "Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу, дали свой результат.

Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи".

Темы: обмен пленные Донбасс ОРДЛО ДНР


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