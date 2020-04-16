В результате взаимного обмена удерживаемыми лицами Украина забрала у представителей ОРДО девять человек, еще десять человек должны вернуться из ОРЛО.

Источник: украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Детали: Омбудсмен обнародовала снимок девяти человек со словами: "Наши освобожденные граждане".

Ранее она сообщила, что начался "третий этап взаимного освобождения граждан по формуле "всех на всех" в первой локации – КПВВ "Майорск".

Всего 16 апреля на подконтрольную правительству Украины территорию будет возвращено 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Среди 9-ти человек, которые возвращаются с оккупированной территории Донецкой области, есть и Виктор Шайдов. Он – военнослужащий ВСУ, который попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года.

Прямая речь Денисовой: "Безусловно, карантинные ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в эту важную работу, дали свой результат.

Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи".

Другие подробности: Международный комитет Красного креста заявил, что выполняет роль нейтрального посредника, пока стороны конфликта на востоке Украины освобождают задержанных и переводят их во временные мест проживания, прежде чем они смогут безопасно встретиться со своими семьями.

Из-за пандемии COVID-19 предусмотрены дополнительные меры безопасности для тех, кто освобождает задержанных, самих освобожденных задержанных, тех, кто их встречает, и представителей МККК.

Больше подробностей в МККК пообещали предоставить после обеда после завершения обмена.

Прямая речь руководителя Офиса президента Андрея Ермака: "Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех". Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан.

Продолжаются переговоры об освобождении украинский, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России".

Предыстория: Это уже третий этап освобождения украинцев при каденции Владимира Зеленского. Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда из России домой вернулись 35 украинцев, во время второго – в декабре – с оккупированного Донбасса вернулись 76 граждан.

Бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов отметил, что 19 человек – "это не все украинские пленные из ОРДЛО". Также Россия не отдает украинских политзаключенных, крымских татар – "Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой", добавил он.