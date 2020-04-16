У Києві за добу 32 випадки коронавірусу, 1 летальний

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Четвер, 16 квітня 2020, 12:11

За добу 15 квітня у столиці ще у 32 киян підтвердили коронавірус, одна людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на пресконференції 16 квітня

Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 32 людини. З них – один медик. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще 1 летальний випадок. Загалом у Києві вже 644 підтверджених випадки захворювання на COVID-19". 

Деталі: Серед нових хворих – 11 жінок (віком від 29 до 80 років і дворічна дівчинка) та 20 чоловіків (від 19 до 60 років), троє осіб госпіталізовані.

У Києво-Печерській лаврі, де був спалах коронавірусу, тривають протиепідеміологічні заходи.  

15 квітня у лаврі відібрали ще  32 зразки на тестування і направили їх в лабораторію, результати мають бути 16 квітня.

За словами Кличка, також є випадки захворювання в Іонівському монастирі, там наразі працюють лікарі. Міська влада розглядає питання про закриття його на карантин.

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Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Віталій Кличко Київ коронавірус


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