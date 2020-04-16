В Україні за добу 397 нових випадків COVID-19, 8 померли і рекордна кількість одужала

За минулу добу в Україні зафіксовано 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 людей померли, водночас 43 одужали за 15 квітня.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали".

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Вінницька область – 279 випадків;

Волинська область – 109 випадків;

Дніпропетровська область – 78 випадків;

Донецька область – 12 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 116 випадків;

Запорізька область – 115 випадків;

Івано-Франківська область – 401 випадок;

Кіровоградська область – 198 випадків;

м. Київ – 644 випадки;

Київська область – 234 випадки;

Львівська область – 166 випадків;

Луганська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 73 випадки;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 204 випадки;

Сумська область – 80 випадків;

Тернопільська область – 333 випадки;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 37 випадків;

Чернівецька область – 662 випадки;

Черкаська область – 110 випадків;

Чернігівська область – 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.

Передісторія: