В Україні за добу 397 нових випадків COVID-19, 8 померли і рекордна кількість одужала
За минулу добу в Україні зафіксовано 397 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 людей померли, водночас 43 одужали за 15 квітня.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook
Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали".
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
Вінницька область – 279 випадків;
Волинська область – 109 випадків;
Дніпропетровська область – 78 випадків;
Донецька область – 12 випадків;
Житомирська область – 162 випадки;
Закарпатська область – 116 випадків;
Запорізька область – 115 випадків;
Івано-Франківська область – 401 випадок;
Кіровоградська область – 198 випадків;
м. Київ – 644 випадки;
Київська область – 234 випадки;
Львівська область – 166 випадків;
Луганська область – 4 випадки;
Миколаївська область – 22 випадки;
Одеська область – 73 випадки;
Полтавська область – 27 випадків;
Рівненська область – 204 випадки;
Сумська область – 80 випадків;
Тернопільська область – 333 випадки;
Харківська область – 40 випадків;
Херсонська область – 44 випадки;
Хмельницька область – 37 випадків;
Чернівецька область – 662 випадки;
Черкаська область – 110 випадків;
Чернігівська область – 11 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 16 квітня до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.
Передісторія:
- За 14 квітня в Україні зафіксували 392 нові випадки зараження коронавірусом, 10 летальних випадків, однак 24 людини одужали.
- За 13 квітня в Україні було зафіксовано 270 нових випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 22 людей одужали.
- За 12 квітня в Україні було зафіксовано 325 нових випадків, померли 10 осіб, одужали 8 осіб.
- За 11 квітня було отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки хвороби, померли 10 людей, одужали теж 10-ро.