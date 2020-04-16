В Киеве за сутки 32 случая коронавируса, 1 летальный

За сутки 15 апреля в столице у еще 32 киевлян подтвердили коронавирус, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции 16 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 32 человека. Из них – один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: Среди новых больных – 11 женщин (в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка) и 20 мужчин (от 19 до 60 лет), три человека госпитализированы.

В Киево-Печерской лавре, где была вспышка коронавируса, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

15 апреля в лавре отобрали еще 32 образцы на тестирование и направили их в лабораторию, результаты должны быть 16 апреля.

По словам Кличко, также есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сейчас работают врачи. Городская власть рассматривает вопрос о закрытии его на карантин.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: