Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве за сутки 32 случая коронавируса, 1 летальный

Четверг, 16 апреля 2020, 12:11
В Киеве за сутки 32 случая коронавируса, 1 летальный

За сутки 15 апреля в столице у еще 32 киевлян подтвердили коронавирус, один человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции 16 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 32 человека. Из них – один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: Среди новых больных – 11 женщин (в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка) и 20 мужчин (от 19 до 60 лет), три человека госпитализированы.

В Киево-Печерской лавре, где была вспышка коронавируса, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

15 апреля в лавре отобрали еще 32 образцы на тестирование и направили их в лабораторию, результаты должны быть 16 апреля.

По словам Кличко, также есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сейчас работают врачи. Городская власть рассматривает вопрос о закрытии его на карантин.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Виталий КличкоКиевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Виталий Кличко
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: