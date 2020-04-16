У столиці на карантин можуть закрити монастир УПЦ МП

Столична влада розглядає варіант закриття Іонінського монастиря УПЦ МП, де було виявлено випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Є випадки захворювань і в Іонінському монастирі. Там сьогодні працюють санітарні лікарі. І ми розглядаємо питання закриття його на карантин".

Деталі: Щодо ситцації з Києво-Печерською Лаврою, яка вже закрита на карантин, Кличко повідомив, що ще 32 служителя святині перевіряють на коронавірус. У них медики взяли зразки на ПЛР-тести. Результати тестування мають бути 16 квітня.

У Києво-Печерській Лаврі тривають протиепідемічні заходи. Також медики контролюють стан хворих з легкою формою вірусу, які лікуються на самоізоляції на території Лаври. Усіх служителів оглядають щодня. За необхідності – госпіталізують.

Нагадамо: За минулу добу в столиці ще у 32 киян підтвердили коронавірус, одна людина померла. Станом на 16 квітня у Києві вже 644 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.