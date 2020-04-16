В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП

Столичные власти рассматривают вариант закрытия Ионинского монастыря УПЦ МП, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин".

Детали: О ситцации с Киево-Печерской Лаврой, которая уже закрыта на карантин, Кличко сообщил, что еще 32 служителя святыни проверяют на коронавирус. В них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. Результаты тестирования должны быть 16 апреля.

В Киево-Печерской Лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день. При необходимости - госпитализируют.

Напомним: За минувшие сутки в столице еще у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один человек умер. По состоянию на 16 апреля в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19.