Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП

Четверг, 16 апреля 2020, 12:18
В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП

Столичные власти рассматривают вариант закрытия Ионинского монастыря УПЦ МП, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Есть случаи заболеваний и в Ионинском монастыре. Там сегодня работают санитарные врачи. И мы рассматриваем вопрос закрытия его на карантин".

Детали: О ситцации с Киево-Печерской Лаврой, которая уже закрыта на карантин, Кличко сообщил, что еще 32 служителя святыни проверяют на коронавирус. В них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. Результаты тестирования должны быть 16 апреля.

В Киево-Печерской Лавре продолжаются противоэпидемические мероприятия. Также медики контролируют состояние больных с легкой формой вируса, которые лечатся на самоизоляции на территории Лавры. Всех служителей осматривают каждый день. При необходимости - госпитализируют.

Напомним: За минувшие сутки в столице еще у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один человек умер. По состоянию на 16 апреля в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусцерковьКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: