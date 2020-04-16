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Влада міста на Житомирщині вирішила публікувати список "інфікованих вулиць"

Четвер, 16 квітня 2020, 12:55
Влада міста на Житомирщині вирішила публікувати список інфікованих вулиць

У місті Коростень Житомирської області опублікували список вулиць, де зафіксували випадки захворювання на COVID-19, при цьому Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує утриматися від подібної стигматизації.

Джерело: Facebook-сторінка відділу охорони здоров'я у Коростені, ВООЗ

Деталі: У Коростені створили мапу розповсюдження коронавірусної інфекції, а у четвер, 16 квітня, опублікували список вулиць, на яких було визначено випадки захворювання на COVID-19.

Загалом у відділі охорони здоров'я Коростеня опублікували назви 25 вулиць та 2 провулків.

При цьому у ВООЗ зазначають, що з часу появи COVID-19 спостерігаються випадки громадської стигматизація серед конкретних груп населення і зростання шкідливих стереотипів.

В організації вважають, що виокремлення хворих і подібні стереотипи можуть потенційно сприяти більш серйозним проблемам зі здоров'ям, передачі і спричинити труднощі контролю інфекційної хвороби під час епідемії.

Нагадаємо: 

  • За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: ЖитомирщинакоронавірусCovid-2019карантинвлада
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