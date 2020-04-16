Власти города в Житомирской области решили публиковать список "инфицированных улиц"

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Четверг, 16 апреля 2020, 12:55

В городе Коростень Житомирской области опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, при этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от подобной стигматизации.

Источник: Facebook-страница отдела здравоохранения в Коростене, ВОЗ

Детали: В Коростене создали карту распространения коронавирусной инфекции, а в четверг, 16 апреля, опубликовали список улиц, на которых были определены случаи заболевания COVID-19.

Всего в отделе здравоохранения Коростеня опубликовали названия 25 улиц и 2 переулков.

При этом в ВОЗ отмечают, что со времени появления COVID-19 наблюдаются случаи общественной стигматизация среди конкретных групп населения и рост вредных стереотипов.

В организации считают, что выделение больных и подобные стереотипы могут потенциально способствовать более серьезным проблемам со здоровьем, передачи и вызвать трудности контроля инфекционной болезни во время эпидемии.

Напомним: 

  • По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: Житомирская область коронавирус Covid-2019 карантин власть


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