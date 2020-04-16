Власти города в Житомирской области решили публиковать список "инфицированных улиц"
В городе Коростень Житомирской области опубликовали список улиц, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19, при этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздержаться от подобной стигматизации.
Источник: Facebook-страница отдела здравоохранения в Коростене, ВОЗ
Детали: В Коростене создали карту распространения коронавирусной инфекции, а в четверг, 16 апреля, опубликовали список улиц, на которых были определены случаи заболевания COVID-19.
Всего в отделе здравоохранения Коростеня опубликовали названия 25 улиц и 2 переулков.
При этом в ВОЗ отмечают, что со времени появления COVID-19 наблюдаются случаи общественной стигматизация среди конкретных групп населения и рост вредных стереотипов.
В организации считают, что выделение больных и подобные стереотипы могут потенциально способствовать более серьезным проблемам со здоровьем, передачи и вызвать трудности контроля инфекционной болезни во время эпидемии.
Напомним:
- По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.