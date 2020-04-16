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У Росії затвердили свавільний вирок у 17 років колонії для кримського татарина

Четвер, 16 квітня 2020, 12:58
У Росії затвердили свавільний вирок у 17 років колонії для кримського татарина

Апеляційний військовий суд в російському військовому містечу Власіха залишив без зміни вирок кримському татарину Енверу Сейтосманову, засудженому до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в організації осередку ісламської партії Хізб ут-Тахрір.

Джерело: адвокат Сейтосманова Еміль Курбедінов в коментарі "Ґратам"

Пряма мова: "В останньому слові Енвер Сейтосманов сказав, що ні кримські татари, мусульмани, які звинувачуються зараз у тероризмі, ні він сам не є ні терористами, ні екстремістами і зіткнулися з цими звинуваченнями лише в 2014 році. Він назвав звинувачення політично мотивованими і пов'язав переслідування з дискримінацією за релігійною ознакою, а також з тиском на активістів і цивільних журналістів".

Деталі: Сейтосманова і його брат Ернеса затримали в травні 2018 року за підозрою в участі в Хізб ут-Тахрір, забороненої в Росії з 2003 року організації, що діє вільно в Україні і більшості країн Європи.

Ернес був звільнений після допиту, а Енвера звинуватили в участі в діяльності терористичної організації (частина 2 статті 205.5 Кримінального кодексу РФ). Пізніше звинувачення було перекваліфіковано на організацію терористичного угрупування (частина 1 статті 205.5 КК РФ).

Справа Сейтосманова розслідувалася в рамках провадження про севастопольської групі Хізб ут-Тахрір 2015 року. За його підсумками троє кримських мусульман були засуджені до п'яти років ув'язнення, а Руслан Зейтуллаев, обвинувачений в організації осередку ісламської партії, - до 15 років.

5 грудня 2019 року року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив Сейтосманова до 17 років колонії суворого режиму.

Російський правозахисний рух "Меморіал" визнав Сейтосманова політв'язням.

Нагадаємо: Росія утримує українських політв'язнів - кримських татар і активістів - в неналежних умовах, відмовляє в побаченні з родичами і не забезпечує медичною допомогою.

"Українська правда" у Threads

Теми: кримські татарианексіяправа людини
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