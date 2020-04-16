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В России утвердили жестокий приговор в 17 лет колонии для крымского татарина

Четверг, 16 апреля 2020, 12:58
В России утвердили жестокий приговор в 17 лет колонии для крымского татарина

Апелляционный военный суд в российской Власихе оставил без изменения приговор крымскому татарину Энверу Сейтосманову, приговорённому к 17 годам лишения свободы по обвинению в организации ячейки исламской партии Хизб ут-Тахрир.

Источник: адвокат Сейтосманова Эмиль Курбединов в комментарии "Ґратам"

Прямая речь: "В последнем слове Энвер Сейтосманов сказал, что ни крымские татары, мусульмане, которые обвиняются сейчас в терроризме, ни он сам не являются ни террористами, ни экстремистами и столкнулись с этими обвинениями лишь в 2014 году. Он назвал обвинения политически мотивированными и связал преследования с дискриминацией по религиозному признаку, а также с давлением на активистов и гражданских журналистов"

Детали: Сейтосманов и его брат Эрнес были задержаны в мае 2018 года по подозрению в участии в Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России с 2003 года и действующей свободно в Украине и большинстве стран Европы.

Эрнес был освобожден после допроса, а Энвера обвинили в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса РФ). Позже обвинение было переквалифицировано на организацию террористического сообщества (часть 1 статьи 205.5 УК РФ).

Дело Сейтосманова расследовалось в рамках производства о севастопольской группе Хизб ут-Тахрир 2015 года. По его итогам трое крымских мусульман были приговорены к пяти годам заключения, а Руслан Зейтуллаев, обвиняемый в организации ячейки исламской партии, – к 15 годам.

5 декабря 2019 года года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил Сейтосманова к 17 годам колонии строгого режима.

Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Сейтосманова политзаключенным.

Напомним: Россия удерживает украинских политзаключенных - крымских татар и активистов - в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.

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Темы: крымские татарыаннексияправа человека
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