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Рада почала засідання – і пішла на консультації

Четвер, 16 квітня 2020, 13:13
Рада почала засідання – і пішла на консультації

Верховна Рада почала позачергове засідання, але майже одразу голови фракцій пішли на консультації до спікера на вимогу фракції "Батьківщина" та групи "За майбутнє".

Джерело: трансляція засідання

Деталі  На початку засідання у сесійній залі парламенту зареєструвалися 332 народних депутати.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що від президента надійшла повторна вимога провести позачергове засідання з уточненим порядком денним, з якого викреслили законопроєкт №2398-Д про оборонні закупівлі  (друге читання).

Водночас, надійшла заява від двох фракцій про перерву на 30 хвилин для проведення наради з керівництвом парламенту. Це були "Батьківщина і група "За майбутнє". Спікер запросив керівників фракцій до свого кабінету.

Нагадаємо: 16 квітня Верховна Рада має розглянути зміни до свого регламенту, які дозволять розглядати законопроєкти з надмірною кількістю поправок за особливою процедурою – ы, зокрема, швидше ухвалити "антиколомойський закон" про банки.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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