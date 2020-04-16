Рада начала заседания – и пошла на консультации

Верховная Рада начала внеочередное заседание, но почти сразу главы фракций ушли на консультации к спикеру по требованию фракции "Батькивщина" и группы "За будущее".

Источник: трансляция заседания

Детали: В начале заседания в сессионном зале парламента зарегистрировались 332 народных депутата.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что от президента поступило повторное требование провести внеочередное заседание с уточненной повесткой дня, из которой вычеркнули законопроект №2398-Д об оборонных закупках (второе чтение).

В то же время, поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для проведения совещания с руководством парламента. Это были "Батькивщина" и группа "За будущее" ("За майбутнє"). Спикер пригласил руководителей фракций в свой кабинет.

Напомним: 16 апреля Верховная Рада должна рассмотреть изменения в свой регламент, которые позволят рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре – ы, в частности, быстрее принять "антиколомойский закон" о банках.