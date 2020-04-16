Рада начала заседания – и пошла на консультации

1368 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 13:13

Верховная Рада начала внеочередное заседание, но почти сразу главы фракций ушли на консультации к спикеру по требованию фракции "Батькивщина" и группы "За будущее".

Источник: трансляция заседания

Детали: В начале заседания в сессионном зале парламента зарегистрировались 332 народных депутата.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что от президента поступило повторное требование провести внеочередное заседание с уточненной повесткой дня, из которой вычеркнули законопроект №2398-Д об оборонных закупках (второе чтение).

В то же время, поступило заявление от двух фракций о перерыве на 30 минут для проведения совещания с руководством парламента. Это были "Батькивщина" и группа "За будущее" ("За майбутнє"). Спикер пригласил руководителей фракций в свой кабинет.

Напомним: 16 апреля Верховная Рада должна рассмотреть изменения в свой регламент, которые позволят рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре – ы, в частности, быстрее принять "антиколомойский закон" о банках.

Темы: Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Раде предлагают особую процедуру, чтобы быстро принять "антиколомойский закон" 15 апреля 2020, 17:27
Рада таки соберется в четверг – и не только для изменения регламента 15 апреля 2020, 14:56
На внеочередной Раде попробуют назначить министра энергетики – Арахамия 14 апреля 2020, 21:59
Все новости
Главные новости
В столице на карантин могут закрыть монастырь УПЦ МП
16 апреля. No time to die: В Великобритании 100 тысяч больных, в Южной Африке грабят магазины, Украину сравнивают с Испанией
9 из 19-ти: первый этап обмена состоялся в Донецкой области
В Украине за сутки 397 новых случаев COVID-19, 8 умерли и рекордное количество выздоровели
Все новости
советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

Фото

Мода на карантине: как воссоздать дизайнерское платье дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!