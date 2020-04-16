На карантині різко впала кількість хворих на ГРВІ та грип

В Україні за останній тиждень, із 6 до 12 квітня, гостру респіраторну вірусну інфекцію виявили у близько 75 тисяч осіб, жодного випадку грипу не зафіксовано.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Деталі: Протягом цього тижня на ГРВІ захворіли 75 403 людини, із них 39,3% – діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності склав 197,2 на 100 000 населення, що на 58,6% менше епідемічного порогу по Україні.

Вірусів грипу, згідно з результатами лабораторного дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), за 6-12 квітня не визначено. Тобто у країні не зафіксовано циркуляції вірусів грипу.

За тиждень також не надходило повідомлень про летальні випадки внаслідок грипу.

За тиждень, що був до цього, з 30 березня до 5 квітня (14-й тиждень епідемічного сезону), на ГРВІ та грип в Україні захворіли 105 116 людей (із них 39,5% – діти віком до 17 років). Одна людина померла від ускладнень внаслідок грипу. Інтенсивність захворюваності складала 274,9 на 100 000 населення.

Тоді за результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 3 із 17 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 2 – типу А(Н1)pdm09, 1 – типу B.

Із початку епідемічного сезону, тобто з 30 вересня 2019 року до 12 квітня 2020 року, від ускладнень, спричинених грипом, померла 71 людина. Усі вони були не вакциновані проти грипу.

Загалом, з 30 вересня 2019 року до 12 квітня цього року на грип та ГРВІ перехворіло 13% населення України. Інтенсивний показник захворюваності – на рівні аналогічного періоду минулого сезону.

Упродовж 15-го тижня сезону проти грипу вакциновано 8 людей. Із початку епідемічного сезону щеплення зробили 238 027 осіб.

Прогноз епідемічного сезону був такий, що з жовтня 2019 року до травня 2020 року на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей і епідемічний поріг становитиме 476,7 на 100 000 населення.

Нагадаємо: Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на прикінці березня заявляв, що запровадження карантину призвело до зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

Уряд України з 12 березня запровадив карантинні обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, а згодом робив їх жорсткішими – з 6 квітня навіть по вулиці треба ходити в масці і не більше, як по двоє.

Новий коронавірус SARS CoV 2 виявили наприкінці 2019 року в Китаї. За зиму він швидко поширився світом – і вже в березні став пандемією. Коронавірус викликає хворобу COVID-19, яка може давати ускладнення на легені. Виявляють його, як і грип, за допомогою тесту ПЛР-методом.