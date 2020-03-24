МОЗ: Карантин діє, захворюваність на грип і ГРВІ падає
Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що запровадження карантину призвело до зниження захворюваності на грип та ГРВІ.
Джерело: Ляшко на брифінгу 24 березня
Пряма мова: "Ми недавно проводили дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Не можна сказати, що ми вже можемо сьогодні говорити про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип і грипоподібні захворювання, і ми маємо позитивну динаміку, відзначаємо зменшення кількості випадків грипу і грипоподібних захворювань серед населення України.
Це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.
І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це знову ж таки один з моментів (результатів – ред.) тих превентивних заходів, які зробило керівництво нашої держави, щоб унеможливити велику кількість випадків коронавірусної хвороби".
Деталі: Ляшко додав, що МОЗ упевнене в тому, що все, що вони роблять, є правильним, і що всі поради, які вони дають населенню, призведуть до ефективних заходів профілактики.
Головний санлікар зазначив, що за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків коронавірусу (10 на Київщині та 1 – у Тернопільській області). 24 березня підтвердили 13 нових випадків у Чернівецькій області (в основному це ті люди, які контактували з тим, хто захворів раніше).
Наразі дослідження на коронавірус проводять як експрестестами, так і у вірусологічних лабораторіях.
Ляшко сподівається, що кількість хворих стрімко не зростатиме, оскільки люди будуть дотримуватися карантину, не виходити без потреби з дому, тримати соціальну дистанцію у 1,5 метри та часто мити руки з милом.
Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика
Передісторія:
- Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась.
- В Україні із 12 березня до щонайменше 3 квітня запроваджено карантин. Міста закрили усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює.
- Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.
- Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.