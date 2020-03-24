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МОЗ: Карантин діє, захворюваність на грип і ГРВІ падає

Вівторок, 24 березня 2020, 12:47
МОЗ: Карантин діє, захворюваність на грип і ГРВІ падає

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що запровадження карантину призвело до зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

Джерело: Ляшко на брифінгу 24 березня  

Пряма мова: "Ми недавно проводили дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Не можна сказати, що ми вже можемо сьогодні говорити про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип і грипоподібні захворювання, і ми маємо позитивну динаміку, відзначаємо зменшення кількості випадків грипу і грипоподібних захворювань серед населення України.

Це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.

І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це знову ж таки один з моментів (результатів – ред.) тих превентивних заходів, які зробило керівництво нашої держави, щоб унеможливити велику кількість випадків коронавірусної хвороби".

Деталі: Ляшко додав, що МОЗ упевнене в тому, що все, що вони роблять, є правильним, і що всі поради, які вони дають населенню, призведуть до ефективних заходів профілактики.

Головний санлікар зазначив, що за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків коронавірусу (10 на Київщині та 1 – у Тернопільській області). 24 березня підтвердили 13 нових випадків у Чернівецькій області (в основному це ті люди, які контактували з тим, хто захворів раніше).

Наразі дослідження на коронавірус проводять як експрестестами, так і у вірусологічних лабораторіях.

Ляшко сподівається, що кількість хворих стрімко не зростатиме, оскільки люди будуть дотримуватися карантину, не виходити без потреби з дому, тримати соціальну дистанцію у 1,5 метри та часто мити руки з милом.   

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Станом на ранок 24 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 101 344 особи, померли 16 572 людини. З часу поширення хвороби зареєстрували 381 293 випадки інфікування. В Україні виявили 84 випадки захворювання COVID-19, 3 людини померли, 1 – вилікувалась. 
  • В Україні із 12 березня до щонайменше 3 квітня запроваджено карантин. Міста закрили усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. 
  • Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей. 
  • Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МОЗгрипкоронавірускарантин
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