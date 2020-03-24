МОЗ: Карантин діє, захворюваність на грип і ГРВІ падає

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що запровадження карантину призвело до зниження захворюваності на грип та ГРВІ.

Джерело: Ляшко на брифінгу 24 березня

Пряма мова: "Ми недавно проводили дослідження, як впливають наші превентивні заходи. Не можна сказати, що ми вже можемо сьогодні говорити про коронавірусну хворобу, але ми дивимося на грип і грипоподібні захворювання, і ми маємо позитивну динаміку, відзначаємо зменшення кількості випадків грипу і грипоподібних захворювань серед населення України.

Це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект.

І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це знову ж таки один з моментів (результатів – ред.) тих превентивних заходів, які зробило керівництво нашої держави, щоб унеможливити велику кількість випадків коронавірусної хвороби".

Деталі: Ляшко додав, що МОЗ упевнене в тому, що все, що вони роблять, є правильним, і що всі поради, які вони дають населенню, призведуть до ефективних заходів профілактики.

Головний санлікар зазначив, що за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків коронавірусу (10 на Київщині та 1 – у Тернопільській області). 24 березня підтвердили 13 нових випадків у Чернівецькій області (в основному це ті люди, які контактували з тим, хто захворів раніше).

Наразі дослідження на коронавірус проводять як експрестестами, так і у вірусологічних лабораторіях.

Ляшко сподівається, що кількість хворих стрімко не зростатиме, оскільки люди будуть дотримуватися карантину, не виходити без потреби з дому, тримати соціальну дистанцію у 1,5 метри та часто мити руки з милом.

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