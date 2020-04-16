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На карантине резко упало количество больных ОРВИ и гриппом

Четверг, 16 апреля 2020, 15:03
На карантине резко упало количество больных ОРВИ и гриппом

В Украине за последнюю неделю, с 6 по 12 апреля, острую респираторную вирусную инфекцию обнаружили у порядка 75 тысяч человек, ни одного случая гриппа не зафиксировано.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Детали: В течение этой недели ОРВИ заболели 75 403 человека, из них 39,3% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составил 197,2 на 100 000 населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине.

Вирусов гриппа, согласно результатам лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), за 6-12 апреля не определено. То есть в стране не зафиксирована циркуляции вирусов гриппа.

За неделю также не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа.

За предыдущую неделю, с 30 марта по 5 апреля (14-ю неделю эпидемического сезона), ОРВИ и гриппом в Украине заболели 105 116 человек (из них 39,5% – дети до 17 лет). Один человек умер от осложнений в результате гриппа. Интенсивность заболеваемости составляла 274,9 на 100 000 населения.

Тогда по результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 – типа А (Н1) pdm09, 1 – типа B.

 
ЦОЗ

С начала эпидемического сезона, то есть с 30 сентября 2019 года по 12 апреля 2020 года, от осложнений, вызванных гриппом, умер 71 человек. Все они были не вакцинированы против гриппа.

В целом, с 30 сентября 2019 года до 12 апреля этого года гриппом и ОРВИ переболели 13% населения Украины. Интенсивный показатель заболеваемости – на уровне аналогичного периода прошлого сезона.

В течение 15-й недели сезона против гриппа вакцинированы 8 человек. С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 027 человек.

Прогноз эпидемического сезона был таков, что с октября 2019 года по май 2020 года гриппом и ОРВИ в Украине переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек, а эпидемический порог составит 476,7 на 100 000 населения.

Напомним: Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в конце марта заявлял, что введение карантина привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Правительство Украины с 12 марта ввело карантинные ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, а затем делал их более жесткими – с 6 апреля даже на улице нужно ходить в маске и не более чем по двое.

Новый коронавирус SARS CoV 2 обнаружили в конце 2019 года в Китае. За зиму он быстро распространился по миру – и уже в марте стал пандемией. Коронавирус вызывает болезнь COVID-19, которая может давать осложнения на легкие. Обнаруживают его, как и грипп, с помощью теста ПЦР-методом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: здоровьекарантин
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