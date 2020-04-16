Бучанська депутатка облаяла та відлупцювала сумкою містян

Під час конфлікту депутатка міської ради Бучі Олена Березинець напала на жителів міста. У міській раді за поведінку жінки вибачилися та обіцяють дати оцінку її діям, депутат погодилася пройти медичне обстеження та попрацювати з психологом.

Джерело: коментар секретаря Бучанської міськради Василя Олексюка "Українській правді", Facebook-сторінки голови міськради Анатолія Федорука, Олени Березинець та помічника депутата Київради Олега Симороза

Деталі: Конфлікт трапився біля бучанського відділення "Укрпошти". Берзинець зробили зауваження, тому що вона була без маски під час карантину та намагалася пройти без черги.

У відповідь депутатка облаяла людей, почала бити їх пакетом та, тикаючи дулю, пообіцяла не давати матеріальну допомогу з депутатського фонду тим, хто робив їй зауваження.

Міський голова відреагував на конфлікт за участі Березинець у Facebook.

Пряма мова Федорука: "Як Бучанський міський голова прошу вибачення за таку поведінку Олени Березинець. Ми знаємо про її складний емоційний стан і намагалися надати Олені Едуардівні належну допомогу. На завтра вчергове запросив її до себе на розмову. Маю надію, що вона дослухається до порад та рекомендації.

Цей випадок змушує мене звернутися до регламентної комісії міськради, щоб там вивчили дане питання і надали оцінку такій поведінці. Сподіваюся, що цей конфлікт і розгляд питання на депутатською комісією змусить Березинець принести вибачення учасникам конфлікту, незалежно від того, що було його причиною".

(на відео присутня нецензурна лексика)

Голова комісії з питань регламенту Катерина Ципящук повідомила, що збере комісію через поведінку Березинець. Про час і місце комісії обіцяли повідомити згодом.

Ципящук вважає, що така поведінка депутата є неприпустимою, проте просить утриматись від емоцій, адже емоційний стан Березинець викликає занепокоєння.

За словами секретаря міськради, жінка погодилася пройти медичне обстеження та за потреби попрацювати із психологом.

Олексюк пояснив, що депутатка втратила трьох близьких людей та потребує допомоги.

Наразі емоційний стан Березинець нестабільний. Вона перебуває вдома.

Водночас, жінка поділилася відео із своєю лайкою у Facebook та продовжує коментувати там свою поведінку.

Березинець - член постійної комісії з питань освіти та культури Бучанської міськради. Вона депутатка партії "Нові обличчя" колишнього мера Ірпеня Володимира Карпюка.