Бучанская депутатка обругала и избила сумкой горожан

Во время конфликта депутат городского совета Бучи Елена Березинец напала на жителей города. В городском совете за поведение женщины извинились и обещают дать оценку ее действиям, депутат согласилась пройти медицинское обследование и поработать с психологом.

Источник: комментарий секретаря Бучанского горсовета Василия Олесюка "Украинской правде", Facebook-страницы председателя горсовета Анатолия Федорука, Елены Березинец и помощника депутата Киевсовета Олега Симороза

Детали: Конфликт случился у бучанского отделения "Укрпочты". Берзинец сделали замечание, потому что она была без маски во время карантина и пыталась пройти без очереди.

В ответ депутат обругала людей, начала бить их пакетом и, тыча фигу, пообещала не давать материальную помощь из депутатского фонда тем, кто делал ей замечания.

Мэр отреагировал на конфликт с участием Березинец в Facebook.

Прямая речь Федорука: "Как Бучанский мэр прошу прощения за такое поведение Елены Березинец. Мы знаем о ее сложном эмоциональном состоянии и пытались оказать Елене Эдуардовне надлежащую помощь. На завтра в очередной раз я пригласил ее к себе на разговор. Надеюсь, что она прислушивается к советам и рекомендациям.

Этот случай заставляет меня обратиться к регламентной комиссии горсовета, чтобы там изучили данный вопрос и дали оценку такому поведению. Надеюсь, что этот конфликт и рассмотрение вопроса депутатской комиссией заставит Березинец принести извинения участникам конфликта, независимо от того, что было его причиной".

(на видео присутствует нецензурная лексика)

Председатель комиссии по вопросам регламента Екатерина Ципящук сообщила, что соберет комиссию из-за поведения Березинец. О времени и месте комиссии обещали сообщить позже.

Ципящук считает, что такое поведение депутата недопустимо, однако просит воздержаться от эмоций, ведь эмоциональное состояние Березинец вызывает беспокойство.

По словам секретаря горсовета, женщина согласилась пройти медицинское обследование и при необходимости поработать с психологом.

Олесюк пояснил, что депутат потеряла трех близких людей и нуждается в помощи.

Сейчас эмоциональное состояние Березинец нестабильное. Она находится дома.

В то же время, женщина поделилась видео со своей бранью в Facebook и продолжает комментировать там свое поведение.

Березинец - член постоянной комиссии по вопросам образования и культуры Бучанского горсовета. Она депутат партии "Нові обличчя" бывшего мэра Ирпеня Владимира Карпюка.