У Чернівецькій області 40 важких хворих з COVID-19
Станом на 16 квітня в інфекційних відділеннях Чернівецької області перебувають 40 пацієнтів у важкому стані, із них у реанімаціях – 25, на апаратах штучної вентиляції легень – 9.
Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook
Дослівно: "В інфекційних відділеннях області станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у важкому стані; з них у реанімаціях - 25; на апаратах штучної вентиляції легень – 9".
Деталі: Загалом у медичних закладах Буковини перебувають 344 людини. Із них у 124 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.
За останню добу до лікарень госпіталізували 33 людини. Найбільше хворих в Обласній клінічній лікарні, в Чернівецькій міській лікарні №1, Глибоцькій та Сторожинецькій центральних райлікарнях.
Відзначається, що у Чернівецькій області в інфекційних відділеннях залишається 158 вільних ліжок, в реанімаціях – 43, а вільних апаратів ШВЛ – 64.
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Передісторія:
- За минулу добу в Україні зафіксовано 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 8 людей померли, водночас 43 одужали за 15 квітня.