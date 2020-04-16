У Чернівецькій області 40 важких хворих з COVID-19

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Четвер, 16 квітня 2020, 16:27

Станом на 16 квітня в інфекційних відділеннях Чернівецької області перебувають 40 пацієнтів у важкому стані, із них у реанімаціях – 25, на апаратах штучної вентиляції легень – 9.

Джерело: Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook

Дослівно: "В інфекційних відділеннях області станом на 16 квітня перебувають 40 пацієнтів у важкому стані; з них у реанімаціях - 25; на апаратах штучної вентиляції легень – 9".

Деталі: Загалом у медичних закладах Буковини перебувають 344 людини. Із них у 124 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою.

За останню добу до лікарень госпіталізували 33 людини. Найбільше хворих в Обласній клінічній лікарні, в Чернівецькій міській лікарні №1, Глибоцькій та Сторожинецькій центральних райлікарнях.

Відзначається, що у Чернівецькій області в інфекційних відділеннях залишається 158 вільних ліжок, в реанімаціях – 43, а вільних апаратів ШВЛ – 64.

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус Covid-2019


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