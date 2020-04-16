В Черновицкой области 40 тяжелых больных с COVID-19

По состоянию на 16 апреля в инфекционных отделениях Черновицкой области находятся 40 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации – 25, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 9.

Источник: Черновицкая областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "В инфекционных отделениях области по состоянию на 16 апреля находятся 40 пациентов в тяжелом состоянии; из них в реанимации – 25; на аппаратах искусственной вентиляции легких – 9".

Детали: Всего в медицинских учреждениях Буковины находятся 344 человека. Из них у 124 пациентов подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением.

За последние сутки в больницы госпитализировали 33 человека. Больше всего больных в Областной клинической больнице, в Черновицкой городской больнице №1, Глибоцкой и Сторожинецкой центральных райбольницах.

Отмечается, что в Черновицкой области в инфекционных отделениях остается 158 свободных коек, в реанимации – 43, а свободных аппаратов ИВЛ – 64.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: