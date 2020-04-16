Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Ольгу Буславец в.о міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Джерело: комунікаційний штаб Кабміну, співрозмовники УП в уряді, "Урядовий портал"

Пряма мова одного із членів уряду: "У нас було лише одне питання. Буславець тепер в.о.".

Деталі: Також урядовці зазначили, що це питання раніше з міністрами не обговорювалося, принаймні публічно.

Трансляції позачергового засідання не було.

Те, що Кабмін почався, УП підтвердили у комунікаційному штабі Кабміну.

Оновлено о 18:50: На позачерговому засіданні уряду Ольгу Буславець було призначено т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля.

Пряма мова Буславець: "Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики".

Що було раніше: Про позачергове засідання уряду стало відомо зранку 16 квітня із джерел ЕП.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова. За даними УП, вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.

Крім неї на посаду претендували ще 2 кандидати - заступник голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський і колишній директор "Криворіжсталі" і екголова правління "Нафтогазу" Олег Дубина.

За словами співрозмовника ЕП, Буславец вважається кандидатурою, незручною для групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

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