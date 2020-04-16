Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Ольгу Буславец в.о міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Джерело: комунікаційний штаб Кабміну, співрозмовники УП в уряді

Пряма мова одного із членів уряду: "У нас було лише одне питання. Буславець тепер в.о.".

Деталі: Також урядовці зазначили, що це питання раніше з міністрами не обговорювалося, принаймні публічно.

Трансляції позачергового засідання не було.

Те, що кабмін почався УП підтвердили у комунікаційному штабі Кабміну.

Що було раніше: Про позачергове засідання уряду стало відомо зранку 16 квітня із джерел ЕП.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова. За даними УП, вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.

Крім неї на посаду претендували ще 2 кандидати - заступник голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський і колишній директор "Криворіжсталі" і екголова правління "Нафтогазу" Олег Дубина.

За словами співрозмовника ЕП, Буславец вважається кандидатурою, незручною для групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо: