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Кабмін на позачерговому засіданні призначив в.о. міністра енергетики

Четвер, 16 квітня 2020, 19:00
Кабмін на позачерговому засіданні призначив в.о. міністра енергетики

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні призначив Ольгу Буславец в.о міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Джерело: комунікаційний штаб Кабміну, співрозмовники УП в уряді, "Урядовий портал"

Пряма мова одного із членів уряду: "У нас було лише одне питання. Буславець тепер в.о.".

Деталі: Також урядовці зазначили, що це питання раніше з міністрами не обговорювалося, принаймні публічно.

Трансляції позачергового засідання не було.

Те, що Кабмін почався, УП підтвердили у комунікаційному штабі Кабміну.

Оновлено о 18:50: На позачерговому засіданні уряду Ольгу Буславець було призначено т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля.

Пряма мова Буславець: "Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики".

Що було раніше: Про позачергове засідання уряду стало відомо зранку 16 квітня із джерел ЕП.

Буславець - колишня директорка Директорату енергетичних ринків Мінекоенерго, яку вважають близькою до ДТЕК Ріната Ахметова. За даними УП, вона має добрі стосунки з чинним прем'єром Денисом Шмигалем.

Крім неї на посаду претендували ще 2 кандидати - заступник голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський і колишній директор "Криворіжсталі" і екголова правління "Нафтогазу" Олег Дубина.

За словами співрозмовника ЕП, Буславец вважається кандидатурою, незручною для групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 

Нагадаємо:

  • Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.
  • Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.
  • Заступниця голови фракції СН Кравчук повідомляла, що на позачерговому засіданні Верховної Ради в четвер, призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища, розглядатися не буде.
  • У фракції "Слуга народу" допускають, що призначення міністра енергетики та захисту довкілля відбуватиметься за результатами випробувального терміну тимчасово виконувача обов'язків міністра, якого має визначити уряд.
  • Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна т.в.о. глави відомства 10 березня, після відставки уряду Олексія Гончарука. В його уряді посаду глави Мінекоенерго обіймав Олексій Оржель.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівенергетика
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