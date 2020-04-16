Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: коммуникационный штаб Кабмина, собеседники УП в правительстве

Прямая речь одного из членов правительства: "У нас было только один вопрос. Буславець теперь и.о.".

Детали: Также чиновники отметили, что этот вопрос ранее с министрами не обсуждался, по крайней мере публично.

Трансляции внеочередного заседания не было.

То, что Кабмин начался УП подтвердили в коммуникационном штабе Кабмина.

Что было раньше: О внеочередном заседании правительства стало известно утром 16 апреля из источников ЭП.

Кроме нее на должность претендовали еще 2 кандидата - замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза"Олег Дубина.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По данным УП, она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.

По словам собеседника ЭП, Буславец считается кандидатурой, неудобной для группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним: