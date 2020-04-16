Кабмин на внеочередном заседании назначил и.о. министра энергетики
Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.
Источник: коммуникационный штаб Кабмина, собеседники УП в правительстве, "Правительственный портал"
Прямая речь одного из членов правительства: "У нас было только один вопрос. Буславець теперь и.о.".
Детали: Также чиновники отметили, что этот вопрос ранее с министрами не обсуждался, по крайней мере публично.
Трансляции внеочередного заседания не было.
То, что Кабмин начался УП подтвердили в коммуникационном штабе Кабмина.
Обновлено в 18:50: На внеочередном заседании правительства Ольга Буславец была назначена т.в.о.министра энергетики и защиты окружающей среды.
Прямая речь Буславець: "Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Вполне очевидно - решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра таким время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики".
Что было раньше: О внеочередном заседании правительства стало известно утром 16 апреля из источников ЭП.
Кроме нее на должность претендовали еще 2 кандидата - замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза"Олег Дубина.
Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По данным УП, она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.
По словам собеседника ЭП, Буславец считается кандидатурой, неудобной для группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Напомним:
- Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.
- Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.
- Замглавы фракции СН Крачук сообщала, что на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, рассматриваться не будет.
- Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта, после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.