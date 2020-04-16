Кабмин собрался вне, чтобы назначить и.о. министра энергетики

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Четверг, 16 апреля 2020, 17:30

Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: коммуникационный штаб Кабмина, собеседники УП в правительстве

Прямая речь одного из членов правительства: "У нас было только один вопрос. Буславець теперь и.о.".

Детали: Также чиновники отметили, что этот вопрос ранее с министрами не обсуждался, по крайней мере публично.

Трансляции внеочередного заседания не было.

То, что Кабмин начался УП подтвердили в коммуникационном штабе Кабмина.

Что было раньше: О внеочередном заседании правительства стало известно утром 16 апреля из источников ЭП.

Кроме нее на должность претендовали еще 2 кандидата - замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза"Олег Дубина.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По данным УП, она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.

По словам собеседника ЭП, Буславец считается кандидатурой, неудобной для группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним:

  • Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.
  • Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.
  • Замглавы фракции СН Крачук сообщала, что на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, рассматриваться не будет.
  • Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта, после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров энергетика


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