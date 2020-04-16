Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин на внеочередном заседании назначил и.о. министра энергетики

Четверг, 16 апреля 2020, 19:00
Кабмин на внеочередном заседании назначил и.о. министра энергетики

Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды.

Источник: коммуникационный штаб Кабмина, собеседники УП в правительстве, "Правительственный портал"

Прямая речь одного из членов правительства: "У нас было только один вопрос. Буславець теперь и.о.".

Детали: Также чиновники отметили, что этот вопрос ранее с министрами не обсуждался, по крайней мере публично.

Трансляции внеочередного заседания не было.

То, что Кабмин начался УП подтвердили в коммуникационном штабе Кабмина.

Обновлено в 18:50: На внеочередном заседании правительства Ольга Буславец была назначена т.в.о.министра энергетики и защиты окружающей среды.

Прямая речь Буславець: "Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Вполне очевидно - решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности и я осознаю ключевую роль должности министра таким время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных. Эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики".

Что было раньше: О внеочередном заседании правительства стало известно утром 16 апреля из источников ЭП.

Кроме нее на должность претендовали еще 2 кандидата - замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор "Криворожстали" и экс-глава правления "Нафтогаза"Олег Дубина.

Буславец - бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По данным УП, она имеет хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.

По словам собеседника ЭП, Буславец считается кандидатурой, неудобной для группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним:

  • Верховная Рада 30 марта должна была рассматривать назначение Ольги Буславец на должность министра энергетики и защиты окружающей среды, однако президент попросил исключить этот вопрос из повестки дня.
  • Как сообщали Наші Гроші, бывшая гендиректор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО "ДТЭК Востокэнерго" цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению и другим защищенным потребителям на 46%-69%.
  • Замглавы фракции СН Крачук сообщала, что на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг назначение министра энергетики и защиты окружающей среды, рассматриваться не будет.
  • Кабинет министров назначил первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина врио главы ведомства 10 марта, после отставки правительства Алексея Гончарука. В его правительстве должность главы Минэкоэнерго занимал Алексей Оржель.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровэнергетика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: