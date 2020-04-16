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Житомирщину накрила пилова буря: на дорогах погана видимість

Четвер, 16 квітня 2020, 17:29
Житомирщину накрила пилова буря: на дорогах погана видимість

На території Житомирської області спостерігається сильний вітер і пилова буря, у зв’язку з чим на дорогах погана видимість і ускладнений рух.

Джерело: поліція Житомирської області у Facebook

Пряма мова: "До уваги водіїв! На автошляхах Житомирщини ускладнений рух!  

На території області через сильні пориви вітру спостерігаються пилові бурі та задимлення, унаслідок яких значно знижена видимість на автодорогах Київ-Чоп та Київ-Ковель". 

Деталі: Поліцейські закликають водіїв у разі потрапляння у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.

Патрульні наразі регулюють рух авто у місцях виникнення ускладнень.

Що було раніше: Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с. Влада закликала мешканів залишатись вдома, не підходити до дерев і не залишати біля них транспортні засоби, виходити на вулицю лише за крайньої необхідності, обов’язково в масці.

Українська правда

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Теми: Житомирщинапогодадороги
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