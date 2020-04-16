Житомирщину накрила пилова буря: на дорогах погана видимість

1173 перегляди
Четвер, 16 квітня 2020, 17:29

На території Житомирської області спостерігається сильний вітер і пилова буря, у зв’язку з чим на дорогах погана видимість і ускладнений рух.

Джерело: поліція Житомирської області у Facebook

Пряма мова: "До уваги водіїв! На автошляхах Житомирщини ускладнений рух!  

На території області через сильні пориви вітру спостерігаються пилові бурі та задимлення, унаслідок яких значно знижена видимість на автодорогах Київ-Чоп та Київ-Ковель". 

Деталі: Поліцейські закликають водіїв у разі потрапляння у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.

Патрульні наразі регулюють рух авто у місцях виникнення ускладнень.

Що було раніше: Вдень 16 квітня Київ та передмістя накрила пилова буря, пориви вітру сягають 17-22 м/с. Влада закликала мешканів залишатись вдома, не підходити до дерев і не залишати біля них транспортні засоби, виходити на вулицю лише в крайній необхідності, обов’язково в масці.

Українська правда
Теми: Житомирщина погода дороги


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Влада міста на Житомирщині вирішила публікувати список "інфікованих вулиць" 16 квітня 2020, 12:55
На Житомирщині не могли погасити пожежу 10 днів 14 квітня 2020, 19:43
У Житомирській області виявили 20 нових хворих на COVID-19 12 квітня 2020, 01:58
Усі новини
Головні новини
Штурм супермаркету в Маріуполі: глава Нацполіціі пригрозив негайним покаранням
Київ накрила пилова буря
В українській армії – друга смерть від коронавірусу
Рада внесла до регламенту зміни проти "поправкового спаму", кажуть, тимчасові
Усі новини
афіша

Телебачення та онлайн: розклад богослужінь на Великдень

інтерв'ю

Як письменник Сергій Жадан з донькою карантинять