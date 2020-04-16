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Житомирскую область накрыла пылевая буря: на дорогах плохая видимость

Четверг, 16 апреля 2020, 17:29
Житомирскую область накрыла пылевая буря: на дорогах плохая видимость

На территории Житомирской области наблюдается сильный ветер и пылевая буря, в связи с чем на дорогах плохая видимость и затруднено движение.

Источник: полиция Житомирской области в Facebook

Прямая речь: "Вниманию водителей! На автодорогах Житомирщины затруднено движение!

На территории области из-за сильных порывов ветра наблюдаются пылевые бури и задымление, в результате которых значительно снижена видимость на автодорогах Киев-Чоп и Киев-Ковель". 

Детали: Полицейские призывают водителей в случае попадания в район, где образовалась песчаная буря или значительное задымление, остановиться в безопасном месте и переждать такое явление.

Патрульные сейчас регулируют движение авто в местах возникновения осложнений.

Что было раньше: Днем 16 апреля Киев и пригород накрыла пылевая буря, порывы ветра достигают 17-22 м/с. Власти призвали жителей оставаться дома, не подходить к деревьям и не оставлять у них транспортные средства, выходить на улицу только в крайней необходимости, обязательно в маске.

Украинская правда

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Темы: Житомирская областьпогодадороги
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