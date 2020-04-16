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У боротьбі зі сміттям запалив зону ЧАЕС: знайдено ще одного палія

Четвер, 16 квітня 2020, 17:36
У боротьбі зі сміттям запалив зону ЧАЕС: знайдено ще одного палія

Поліція Київщини оголосила про підозру ще одному палію, з вини якого сталася чергова пожежа у Чорнобильській зоні.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Facebook

Дослівно: "З вини чоловіка виник неконтрольований процес знищення та пошкодження вогнем рослинності, лісового масиву, мікроорганізмів у Дитятківському лісництві "Північна Пуща".

Деталі: Палієм виявився 37-річний житель села Старі Соколи.

Чоловік спалював сміття, потім рештки тліючого багаття вивіз за село і висипав на суху траву. Там сталося загорання сухостою. Вогонь перекинувся на територію лісу, а далі - у Зону відчуження, де сталася масштабна пожежа.

Зловмиснику загрожує сплата штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тис. гривень або 6 місяців арешту, або 3 роки обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо: Раніше поліція вручила двом людям підозри у причетності до підпалів у Чорнобильській зоні відчуження, де пожежі гасили 10 днів.

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Українська правда

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Теми: Чорнобильпожежаполіція
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