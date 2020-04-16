В борьбе с мусором поджег зону ЧАЭС: найден еще один поджигатель

Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне.

Источник: Министерство внутренних дел в Facebook

Дословно: "По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Детали: Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.

Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывоз за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Злоумышленнику грозит уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.

Напомним: Ранее полиция вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней.

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