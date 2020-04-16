В борьбе с мусором поджег зону ЧАЭС: найден еще один поджигатель

2015 просмотров
Четверг, 16 апреля 2020, 17:36

Полиция Киевской области объявила о подозрении еще одному поджигателю, по вине которого произошел очередной пожар в Чернобыльской зоне.

Источник: Министерство внутренних дел в Facebook

Дословно: "По вине мужчины возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, лесного массива, микроорганизмов в Дитятковском лесничестве "Северная Пуща".

Детали: Поджигателем оказался 37-летний житель села Старые Соколы.

Мужчина сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра вывоз за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя. Огонь перекинулся на территорию леса, а дальше - в зоне отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Злоумышленнику грозит уплата штрафа в размере от 17 до 25,5 тыс. гривен или 6 месяцев ареста, или 3 года ограничения или лишения свободы.

Напомним: Ранее полиция вручила двум людям подозрения в причастности к поджогам в Чернобыльской зоне отчуждения, где пожары тушили 10 дней.

Читайте также В чем угроза пожаров в Чернобыльской зоне и что с этим делать? Объясняет эколог

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Огня нет, тлеют пеньки – пожар в Чернобыльской зоне потянул на 145 млн 15 апреля 2020, 08:30
Пожары в Чернобыльской зоне: двум лицам вручили подозрения в поджоге 14 апреля 2020, 23:54
В МВД хотят жестче карать чернобыльских "сталкеров" 14 апреля 2020, 17:31
Все новости
Главные новости
Штурм супермаркета в Мариуполе: глава Нацполиции пригрозил немедленным наказанием
Киев накрыла пылевая буря
В украинской армии – вторая смерть от коронавируса
Рада внесла в регламент изменения против "поправочного спама", говорят, временные
Все новости
мимими

Плейлист или видео для кота и собаки. Нужно ли это вашему любимцу?

Опыт

Как просыпаться рано и любить это

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!